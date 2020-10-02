Днями співачка Камалія оголосила, що разом з мамою і доньками Арабеллою та Мірабеллою одужала від коронавірусу. Чоловік артистки мільярдер Мохаммад Захур досі хворіє, а діти вже відправились до школи. Зіркова мама показала, як зібрала їх на навчання.

Понад 20 днів Камалія з сім'єю хворіла на коронавірус та детально ділилась тим, як протікає хвороба. Майже всі члени родини вже одужали від COVID-19, досі хворіє лише чоловік зірки Мохаммад Захур, якого недуга вразила найбільше. В інстаграм-профілі співачка опублікувала нове фото доньок і зізналась, що двійнята повернулись на навчання.

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Зазначимо, що Арабелла та Мірабелла, які перейшли у 2 клас приватної іноземної школи в Києві, 1 вересня на навчання не пішли. Тоді Камалія пояснила, що після відпочинку в Туреччині донькам потрібно окліматизуватися, а вже за 10 днів у родини діагностували коронавірус.

7-річні дівчата переносили COVID-19 найлегше. Вони мали невисоку температуру і легкий кашель. Після отримання негативних ПЛР-тестів Камалія відправила доньок до школи.

Життя поступово починає налагоджуватися після COVID-19. Мої принцеси вже почали ходити до школи. Всім добра,

– поділилась зіркова матуся.

Арабелла та Мірабелла у перший навчальний день після одужання одягнули стильну шкільну форму. На них картаті спідниці та краватки синього кольору, білі сорочки, піджаки та чорні туфлі. Камалія заплела донькам колоски і сфотографувала школярок на задньому дворі розкішного заміського маєтку.