Українська співачка Камалія розповіла, що вона та її родина майже в повному складі побороли коронавірус. Однак, позитивний тест отримав її чоловік, Моххамад Захур

Українська співачка Камалія поборола коронавірус. Про це вона повідомила під час чергового ефіру на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Стало гірше: Камалія повідомила про ускладнення коронавірусу в чоловіка та назвала симптоми

За словами артистки, майже всі члени родини одужали. Позитивний тест на COVID-19 отримав тільки її чоловік, Моххамад Захур. Він тяжче переносив хворобу, а на 18 день почались ускладнення.

Двадцять другий день з дня, як COVID-19 зайшов у наш будинок! У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний,

– розповіла Камалія.

Коронавірус у Камалії та її родини

Співачка активно розповідала про всі симптоми хвороби у своїх соцмережах та навіть проводила ефіри в інстаграмі. Незважаючи на те, що зірка скептично ставилась до коронавірусу, 11 вересня на нього захворіли всі члени родини.

На шостий день хвороби у Камалії зменшився кашель та спала температура, але вона не могла спати вночі через сильні болі в тілі. У доньок співачки Арабелли та Мірабелли коронавірус проходив найлегше, з невисокою температурою та майже без кашлю.

Натомість у Моххамада та мами Камалії були схожі симптоми, вони тяжче переносили хворобу. Зокрема, у матері співачки діагностували запалення легенів. А на 18-ий день хвороби пакистанському мільярдеру стало набагато гірше: підвищилась температура та збільшилась слабкість у тілі.