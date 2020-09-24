11 вересня співачка Камалія оголосила, що її сім'я захворіла на коронавірус. Зірка зізналась, що на 18-й день боротьби з хворобою її чоловіку мільярдеру Мохаммаду Захуру стало гірше.

Серед зірок українського шоу-бізнесу, яких не оминув коронавірус, опинилась і заслужена артистка Камалія. Разом з нею захворіли доньки Арабелла та Мірабелла, мати Інна, чоловік Захур та працівники розкішного маєтку. У фейсбуці вона привселюдно поділилась подробицями лікування та розповіла, як почувається її сім'я.

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Раніше Камалія зізнавалась, що найважче хворобу переносить мати, а в неї з чоловіком були однакові симптоми: температура, нежить, кашель та страшенний біль по всьому тілу. Якщо співачка на 18-й день лікування поступово одужує, то Захуру стало гірше.

Температура в пакистанського мільярдера підвищується до 38,8. Крім того, повернулась слабкість ледь не до втрати свідомості. В Олександрівській лікарні в Києві йому зробили КТ, яке показало, що легені уражені вже не на 20, а на 40%. Медики призначили чоловіку зірки нове лікування з антибіотиками та порадили готуватися до госпіталізації.

Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше. Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці , то госпіталізація неминуча,

– поділилась Камалія.

Камалія поділилась, що дві няні її доньок вже одужали від коронавірусу, а період госпіталізації для них завершився. Натомість керівника заміським маєтком подружжя перевели в реанімацію. "Його імунна система дала збій. Імунітет відмовляється боротись. Він дихає лише в масці", – пояснила артистка.