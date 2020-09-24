11 сентября певица Камалия объявила, что ее семья заболела коронавирусом. Звезда призналась, что на 18-й день борьбы с болезнью ее мужу миллиардеру Мохаммаду Захуру стало хуже.

Среди звезд украинского шоу-бизнеса, которых не обошел коронавирус, оказалась и заслуженная артистка Камалия. Вместе с ней заболели дочери Арабелла и Мирабелла, мать Инна, муж Захур и работники роскошного имения. В фейсбуке она публично поделилась подробностями лечения и рассказала, как чувствует себя ее семья.

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Ранее Камалия признавалась, что труднее всего болезни переносит мать, а у нее с мужем были одинаковые симптомы: температура, насморк, кашель и страшная боль по всему телу. И если певица на 18-й день лечения постепенно выздоравливает, то Захуру стало хуже.

Температура у пакистанского миллиардера повышается до 38,8. Кроме того, вернулась слабость чуть ли не до потери сознания. В Александровской больницы в Киеве ему сделали КТ, которое показало, что легкие поражены уже не на 20, а на 40%. Медики назначили мужу звезды новое лечение с антибиотиками и посоветовали готовиться к госпитализации.

Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже. Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна,

– поделилась Камалия.

Камалия поделилась, что две няни ее дочерей уже выздоровели от коронавируса, а период госпитализации для них закончился. А вот управляющего загородным имением супругов перевели в реанимацию. "Его иммунная система дала сбой. Иммунитет отказывается бороться. Он дышит только в маске", – объяснила артистка.