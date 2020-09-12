На днях украинская певица Камалия Захур с семьей заболела коронавирусом. Заслуженная артистка поделилась, как переносят болезнь ее близкие и она сама.

Украинская певица Камалия на днях сообщила о том, что она и вся ее семья заболели COVID-19. Сегодня, 12 сентября, звезда рассказала в фейсбуке, как ее близкие переносят болезнь.

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Певица рассказала, что у нее шестой день болезни, если отсчитывать со дня, когда начали проявляться симптомы. Температура начала спадать, насморка нет, также более слабый кашель. Однако певица не спит уже вторую ночь.

Болит все тело, будто ударяет током, словно с тебя вытаскивают все вены и сухожилия, выкручивает мышцы. Лежать, сидеть, ходить – все больно,

– сообщила Камалия.

Тяжелее болезнь переносит мама певицы, у нее температура поднималась до 40, ей трудно дышать. Врачи диагностировали воспаление легких. А у мужа Захур почти такие же симптомы, как и у нее. В дочерей Арабеллы и Мирабеллы коронавирус проходит легче, с невысокой температурой и почти без кашля.

Врачи рекомендовали семье не лежать дома, а гулять во дворе и дышать свежим воздухом. Камалия поделилась забавным роликом с прогулки. Певица и дальше будет информировать о ходе болезни.