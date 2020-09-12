Днями українська співачка Камалія Захур з сім'єю захворіла на коронавірус. Заслужена артистка поділилась, як переносять хворобу її близькі та вона сама.

Українська співачка Камалія днями повідомила про те, що вона та вся її сім'я захворіли на COVID-19. Сьогодні, 12 вересня, зірка розповіла у фейсбуці, як її близькі переносять хворобу.

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Співачка розповіла, що в неї шостий день хвороби, якщо відраховувати з дня, коли почали проявлятися симптоми. Температура почала спадати, нежитю немає, так само меншає кашель. Однак співачка не спить вже другу ніч.

Болить все тіло, ніби вдаряє струмом, так, ніби з тебе витягують всі вени та сухожилля, викручує м'язи. Лежати, сидіти, ходити – все боляче,

– сповістила Камалія.

Найтяжче хворобу переносить мама співачки, в неї температура піднімалась до 40, їй важко дихати. Лікарі діагностували запалення легенів. А в чоловіка Камалії Захура майже такі самі симптоми, як і в неї. У доньок Арабелли та Мірабелли коронавірус проходить найлегше, з невисокою температурою та майже без кашлю.

Лікарі рекомендували родині не лежати вдома, а гуляти на подвір'ї та дихати свіжим повітрям. Камалія поділилась кумедним роликом з прогулянки. Співачка й надалі інформуватиме про перебіг хвороби.