Украинская певица Камалия рассказала, что она и ее семья почти в полном составе побороли коронавирус. Однако, положительный тест получил ее муж, Моххамад Захур

Украинская певица Камалия поборола коронавирус. Об этом она сообщила во время очередного эфира на своей странице в Инстаграме.

К теме Стало хуже: Камалия сообщила об осложнения коронавируса у мужа и назвала симптомы

По словам артистки, почти все члены семьи выздоровели. Положительный тест на COVID-19 получил только ее муж, Моххамад Захур. Он тяжелее переносил болезнь, а на 18 день начались осложнения.

Двадцать второй день со дня, как COVID-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный,

– рассказала Камалия.

Коронавирус у Камалии и ее семьи

Певица активно рассказывала обо всех симптомах болезни в своих соцсетях и даже проводила эфиры в Инстаграме. Несмотря на то, что звезда скептически относилась к коронавирусу, 11 сентября им заболели все члены семьи.

На шестой день болезни у Камалии уменьшился кашель и спала температура, но она не могла спать ночью из-за сильных болей в теле. У дочерей певицы Арабеллы и Мирабеллы коронавирус проходил легче всего, с невысокой температурой и почти без кашля.

Зато у Моххамада и мамы Камалии были похожие симптомы, они тяжелее переносили болезнь. В частности, у матери певицы диагностировали воспаление легких. А на 18-й день болезни пакистанскому миллиардеру стало гораздо хуже: повысилась температура и увеличилась слабость в теле.