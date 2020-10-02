На днях певица Камалия объявила, что вместе с мамой и дочками Арабеллой и Мирабеллой выздоровела от коронавируса. Муж артистки миллиардер Мохаммад Захур до сих пор болеет, а дети уже отправились в школу. Звездная мама показала, как собрала их на учебу.

Более 20 дней Камалия с семьей болела коронавирусом и подробно делилась тем, как протекает болезнь. Почти все члены семьи уже выздоровели от COVID-19, до сих пор болеет лишь муж звезды Мохаммад Захур, которого недуг поразил больше всего. В инстаграм-профиле певица опубликовала новое фото дочерей и призналась, что двойняшки вернулись на учебу.

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Отметим, что Арабелла и Мирабелла, которые перешли во 2 класс частной иностранной школы в Киеве, 1 сентября на учебу не пошли. Тогда Камалия пояснила, что после отдыха в Турции дочкам нужно оклиматизироваться, а уже через 10 дней у семьи диагностировали коронавирус.

7-летние девочки перенели COVID-19 легче всего. У них была невысокая температура и легкий кашель. После получения отрицательных ПЦР-тестов Камалия отправила дочерей в школу.

Жизнь постепенно начинает налаживаться после COVID-19. Мои принцессы уже начали ходить в школу. Всем добра,

– поделилась звездная мама.

Арабелла и Мирабелла в первый учебный день после выздоровления одели стильную школьную форму. На них клетчатые юбки и галстуки синего цвета, белые рубашки, пиджаки и черные туфли. Камалия заплела дочкам колоски и сфотографировала школьниц на заднем дворе роскошного загородного поместья.