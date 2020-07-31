Американський репер та бізнесмен Каньє Вест зареєструвався кандидатом у президенти США. Проте тепер стало відомо, що під час він порушив деякі правила та підробив підписи виборців. Така інформація поставила під сумнів правомірну участь артиста у виборах.

Кандидат на пост глави Сполучених Штатів Америки Каньє Вест опинивця в центрі скандалу. Його запідозрили у шахрайстві під час того, як подавав петицію, щоб увійти до виборчого бюлетеня штату Нью-Джерсі. Про це йдеться на сайті видання Politico.

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Для того, щоб ім'я Веста з'явилося у виборчому бюлетені,йому необхідно було зібрати мінімум 800 підписів виборців. Каньє зібрав ці підписи, проте адвокат з виборчого права Скотт Салмон зазначає, що 600 із них виявилися підробленими. Такі висновки він зробив, оскільки всі записані майже однаковим почерком, який може належати одній людині.

Салмон подав клопотання у відділ вибочого штату, де кандидат залишав петицію. У ньому адвокат стверджує, що фальсифікація підписів ставить під сумнів правомірність участі Каньє у президентській гонитві.

Democratic attorney @VoteSalmon is challenging @kanyewest's NJ presidential petition signatures. Among the many alleged problems: Signatures that appear to be from the same hand, down tot he little circle over the i https://t.co/xibr5T2uq9 pic.twitter.com/PNKZ0h7fiC — Matt Friedman (@MattFriedmanNJ) July 29, 2020

Що відомо про участь Каньє Веста у президентський виборах року в США?

Заяву про намір балотуватися на пост глави держави репер оприлюднив 5 липня на особистій сторінці в твіттері. Таким дописом він розбурхав мережу та викликав активні обговорення. Каньє мав можливість зареєструватися кандидатом у президенти лише в одному штаті – Оклахома, оскільки в інших штатах термін подачі документів закінчився. В останній можливий день Вест все-таки офіційно став одним із кандидатів у президенти. Він заплатив реєстраційний внесок 35 тисяч доларів – 950 тисяч гривень. Партія репера має назву BDY. Раніше він повідомляв, що повна назва – The Birthday Party, що перекладається як "Партія дня народження".

Рідні репера зазначали, що він робить таку заявучерез загострення хвороби. Відомо, що зірка страджає на біполярний розлад. Проте сам артист заперечував таку інформацію і активно просуває свою кандидатуру. Зокрема, Каньє вже встиг розповісти про свої плани та проводить зустрічі із виборцями.