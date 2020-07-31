Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Однако теперь стало известно, что он нарушил некоторые правила и подделал подписи избирателей. Такая информация поставила под сомнение правомерное участие артиста в выборах.

Кандидат на пост главы Соединенных Штатов Америки Канье Уэст оказался в центре скандала. Его заподозрили в мошенничестве во время того, как подавал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси. Об этом говорится на сайте издания Politico.

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Для того, чтобы имя Уэста появилось в избирательном бюллетене, ему необходимо было собрать минимум 800 подписей избирателей. Канье собрал эти подписи, однако адвокат по избирательному праву Скотт Салмон отмечает, что 600 из них оказались поддельными. Такие выводы он сделал, поскольку все записаны почти одинаковым почерком, который может принадлежать одному человеку.

Салмон подал ходатайство в отдел избирательного штаба, где кандидат оставлял петицию. В нем адвокат утверждает, что фальсификация подписей ставит под сомнение правомерность участия Канье в президентской гонке.

Democratic attorney @VoteSalmon is challenging @kanyewest's NJ presidential petition signatures. Among the many alleged problems: Signatures that appear to be from the same hand, down tot he little circle over the i https://t.co/xibr5T2uq9 pic.twitter.com/PNKZ0h7fiC — Matt Friedman (@MattFriedmanNJ) July 29, 2020

Что известно об участии Канье Уэста в президентский выборах года в США?

Заявление о намерении баллотироваться на пост главы государства рэпер обнародовал 5 июля на личной странице в твиттере. Таким сообщением он взбудоражил сеть и вызвал активные обсуждения. Канье имел возможность зарегистрироваться кандидатом в президенты только в одном штате – Оклахома, поскольку в других штатах срок подачи документов закончился. В последний возможный день Уэст все-таки официально стал одним из кандидатов в президенты. Он заплатил регистрационный взнос 35 тысяч долларов – 950 тысяч гривен. Партия рэпера называется BDY. Ранее он сообщал, что полное название – The Birthday Party, что переводится как "Партия дня рождения".

Родные рэпера отмечали, что он делает такое ​​заявление из-за обострения болезни. Известно, что звезда страдает биполярным расстройством. Однако сам артист отрицал такую ​​информацию и активно продвигает свою кандидатуру. В частности, Канье уже успел рассказать о своих планах и проводит встречи с избирателями.