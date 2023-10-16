25 рослин, які можна посадити та посіяти на зиму

Частину рослин можна висіяти чи посадити восени. Вони пристосовані до низьких температур, переживуть зиму та продовжать рости і дозрівати навесні.

Для підзимового посіву підійдуть не всі культури та сорти. Втім, 24 Канал зібрав список з понад двадцяти рослин.

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Перелік озимих рослин

Насправді рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі-таки багато. Ми ж виділимо 25. Зокрема:

кріп;

петрушка;

морква;

буряк;

кінза;

редис;

капуста;

ріпа;

часник;

цибуля;

салат;

шпинат;

гірчиця;

рукола;

щавель;

селера;

шпинат;

фенхель;

пшениця;

ячмінь;

овес;

хрін;

пастернак;

картопля;

жито.

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