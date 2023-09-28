Сидерати — рослини, які є універсальними помічниками у відновленні родючості землі. До речі, діють вони однаково ефективно для овочів, зелені, прянощів, квітів, кущів та дерев.

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Які переваги підзимного посіву

Найбільш надійний, простий та універсальний спосіб, що дозволяє позбавити себе всіх цих клопотів — підзимовий посів,

— зазначають фахівці.

Посів сидератних рослин має цілу низку переваг. Зокрема:

період вегетації подовжується, рослини краще вкорінюються й розпушують ґрунт, до нього потрапляє більше мінеральних речовин;

сидерати не потрібно зрізати (виняток - якщо до морозів вони встигають зацвісти). Ці рослини просто культивують разом з ґрунтом під час перекопки чи розпушування під посіви й висадку навесні. Завдяки чому вдається суттєво заощадити час;

сприяють затриманню снігу й захищають землю від ерозії так само ефективно, як і мульча. Сидерати оберігають від перемерзання чи пересушування, утримують вологу і стабілізують всі характеристики землі;

замінюють ланку в сівозміні, дозволяючи висаджувати одну й ту ж рослину на тій же грядці без шкоди й негативних ефектів;

при посіві під зиму більше проявляється фітонцидна, оздоровлювальну та знезаражувальна функція сидератів (наприклад, більшість хрестоцвітих надає достатній захист від парші і гнилі);

підзимові сидерати краще допомагають придушити ріст бур'янів.

До речі Не робіть цього восени, якщо не хочете значно збільшити врожай полуниці

Коли саме сіяти

Ці рослини починають висівати на зиму, як тільки звільняються грядки й ділянки, у міру збору врожаю й відмирання однорічних квітів, після обробки ґрунту.

Сидерати вважають одним з обов'язкових кроків для відновлення землі після вирощування картоплі та вимогливих, які надто сильно виснажують землю, кукурудзи, соняшника, сої.

Традиційно починають сіяти з жовтня та продовжують аж до початку промерзання ґрунту. Зазвичай так, щоб до зими ці рослини відросли на 5 — 10 сантиметрів.

Важливо Не робіть цього, бо врожаю не буде: де не можна садити озимий часник

Які сидерати найкраще обрати на зиму

Фахівці зазначають, що єдиний критерій відбору сидератів для підзимового посіву — зимостійкість, здатність швидко набрати вегетативну масу й наростити потужні корені.

Більшість класичних сидератів якраз такі. Щоб рослинки зуміли пережити морози, дружньо зійшлм й швидко росли, потрібні найнадійніші і найпростіші культури,

— підкреслили городники.

Серед фаворитів осіннього посіву — рослини сімейств зернові та хрестоцвітні, хоча й деякі види бобових є абсолютно незамінними.

Гірчиця . Швидкій ріст дозволяє діяти на ґрунт у короткі терміни. Вона чудово збагачує землю фосфором, знезаражує, ефективно лікує від грибкових захворювань.



Гірчиця — один з кращих зелених помічників на недостатньо повітряній землі, яка потребує створення додаткових каналів для повітро- та вологообміну. Однак, її не можна комбінувати з хрестоцвітними, уникаючи введення в сівозміну з капустою чи редисом.

. Швидкій ріст дозволяє діяти на ґрунт у короткі терміни. Вона чудово збагачує землю фосфором, знезаражує, ефективно лікує від грибкових захворювань. Гірчиця — один з кращих зелених помічників на недостатньо повітряній землі, яка потребує створення додаткових каналів для повітро- та вологообміну. Однак, її не можна комбінувати з хрестоцвітними, уникаючи введення в сівозміну з капустою чи редисом. Віка . Найбільш активний збагачувач азотом. Прекрасно проявляє свої властивості на важкій, глинистій землі. Окрім того, віку вважають ідеальним способом захистити зелень, салати, капусту від слимаків.

. Найбільш активний збагачувач азотом. Прекрасно проявляє свої властивості на важкій, глинистій землі. Окрім того, віку вважають ідеальним способом захистити зелень, салати, капусту від слимаків. Рапс — це один з найефективніших сидератів, що пригнічує шкідники та збудники хвороб. Він унікальний своїми ефірними оліями та великою поживною цінністю зеленої маси.

Багато хто вважає рапс "зеленим гноєм". Однак, він теж несумісний з хрестоцвітними.

— це один з найефективніших сидератів, що пригнічує шкідники та збудники хвороб. Він унікальний своїми ефірними оліями та великою поживною цінністю зеленої маси. Багато хто вважає рапс "зеленим гноєм". Однак, він теж несумісний з хрестоцвітними. Люпин — це найкращий сидерат для вологої землі, заболочених ділянок, при проблемах з підвищеною кислотністю, для піщаних ґрунтів.

— це найкращий сидерат для вологої землі, заболочених ділянок, при проблемах з підвищеною кислотністю, для піщаних ґрунтів. Жито . Один з найефективніших помічників з найбільш потужною кореневою системою. Цей сидерат не знає рівних у збагаченні землі калієм та в боротьбі зі збудниками захворювань овочевих культур. До речі, дозволяє не просто ефективно розпушити землю, але й оздоровити її.

. Один з найефективніших помічників з найбільш потужною кореневою системою. Цей сидерат не знає рівних у збагаченні землі калієм та в боротьбі зі збудниками захворювань овочевих культур. До речі, дозволяє не просто ефективно розпушити землю, але й оздоровити її. Овес . Відмінний помічник у корекції структури ґрунту. Він допомагає знизити кислотність, розрихлити важкі й укріпити занадто легкі види садової землі. Також овес збагачує ґрунт азотом і фосфором. А ще є відмінним попередником для будь-якої плодоносної чи квітучої рослини.



До речі, при виборі цього сидерату не доведеться переживати про сівозміну. Адже овес сумісний з будь-якою рослиною.

. Відмінний помічник у корекції структури ґрунту. Він допомагає знизити кислотність, розрихлити важкі й укріпити занадто легкі види садової землі. Також овес збагачує ґрунт азотом і фосфором. А ще є відмінним попередником для будь-якої плодоносної чи квітучої рослини. До речі, при виборі цього сидерату не доведеться переживати про сівозміну. Адже овес сумісний з будь-якою рослиною. Фацелія. Ефективно пригнічує шкідників та збагачує ґрунт азотом, одночасно демонструючи унікальну здатність розпушувати щільну й виснажену землю.

Зверніть увагу! Для досягнення кращого результату різні види сидератів можна поєднувати, комбінуючи та підсилюючи дію. Наприклад, змішуючи насіння гірчиці та вівса.