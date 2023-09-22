Автор інстаграм-сторінки "Рослини від Василя Івановича" розповів, як доглядати за землею після збирання картоплі. Про це пише 24 Канал.

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Догляд за ґрунтом після картоплі

Картопля багато років дає врожай на одному місці. Втім, за можливості, землі необхідно давати відпочити кожні 2 – 3 роки.

Важливо почати готувати ґрунт у лічені дні після того, як врожай викопано, зволікання тут грає проти нас. Спочатку видаляємо усе сміття і повністю очищаємо ґрунт від кореневищ, бадилля і бур'яну. Якщо мало місце зараження шкідниками, то як можна скоріше проводимо обробку,

– підкреслив городник.

Зауважив, що єдине правильне рішення у питанні ґрунту – сидерати. Вони покращують структуру та мінеральний склад. Окрім того, сидерати встановлюють природну рівновагу ґрунту і заощаджують кошти на добрива.

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Що робити з землею після збирання картоплі / Depositphotos