Так називають рослини, висівання яких є цілеспрямованим годуванням хробачків. Якщо вони не живуть на вашій ділянці, то як би старалися, багатий врожай навряд чи буде.

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Які сидерати сіяти

Перш за все, необхідно знати, що є два головних "не" використання рослин-сидератів. Зокрема:

не можна садити культуру на місце рослини-сидерата, якщо вони належать до одного сімейства (наприклад, капусту на місце гірчиці);

не перекопувати. Аби сидерат виконав свої функції, в жодному разі не перекопуйте ґрунт, звільняючи місце, де він ріс, для культурної рослини. Для цього є культиватор або звичайна сапка. Вони не пошкодять структуру ґрунту та не вб'ють корисні мікроорганізми, які так старанно виробляли сидерати.

Так-от, найпопулярніші сидерати – рослини з трьох родин:

злакові (жито, пшениця, овес, сорго),

капустяні (гірчиця, редька олійна, озимий та ярий ріпак, суріпиця),

бобові (конюшина, кормові боби, люцерна, польовий і посівний горох, люпин).

До речі, кожна з цих груп має свої властивості. Тож обирають залежно від того, які показники ґрунту треба покращити.

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У кожної групи сидератів свої переваги

Злакові сидерати стануть в нагоді, якщо треба збільшити кількість калію в ґрунті, пригнітити бур'яни, розпушити землю.

Капустяні – збагачують ґрунт фосфором і сіркою.

Бобові – служать для збагачення ґрунту азотом і структуризації землі. Також вони є природним замінником селітри.

Окрім того, абсолютно всі сидерати розпушують землю і оздоровлюють її. Також ці рослини є природною профілактикою від багатьох хвороб і шкідників. Наприклад, люпин і конюшина — дуже неприємні для личинок хруща, то ж їх радять висівати перед посадкою фундука.