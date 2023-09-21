Якщо хочете отримати хороший врожай, варто дотримуватися низки рекомендацій. Куди не можна садити цибулю, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Не робіть цього, бо врожаю не буде: де не можна садити озимий часник

Де не можна садити цибулю

Якщо кожного року на тому самому місці садити культури одного сімейства, земля сильно виснажиться. Окрім того, у ній будуть накопичуватися одні й ті ж патогени (грибки) та личинки шкідників (наприклад, цибулевої мухи). Через це врожайність знижуватиметься, а рослини хворітимуть.

Тож не варто садити цибулю після культур з родини цибулевих. Зокрема, до них належать:

цибуля-шалот;

цибуля-порей;

цибуля-батун;

цибуля багатоярусна (канадська, рогата);

часник.

Після чого не варто садити цибулю / iStock

Окрім того, досвічені городники не рекомендують садити цибулю біля квасолі та гороху. Найкращі сусіди для неї – помідори, броколі, шпинат, капуста, картопля, морква, салат, перець.