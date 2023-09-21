Если хотите получить хороший урожай, следует придерживаться ряда рекомендаций. Куда нельзя сажать лук, пишет 24 Канал.

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Где нельзя сажать лук

Если каждый год на том же месте сажать культуры одного семейства, земля сильно истощается. Кроме того, в ней будут накапливаться одни и те же патогены (грибки) и личинки вредителей (например, луковой мухи). Поэтому урожайность будет снижаться, а растения – болеть.

Так что не стоит сажать лук после культур из семейства луковых. В частности, к ним относятся:

лук-шалот;

лук-порей;

лук-батун;

лук многоярусный (канадский, рогатый);

чеснок.

После чего не стоит сажать лук / iStock

Кроме того, опытные огородники не рекомендуют сажать лук возле фасоли и гороха. Лучшие соседи для него – помидоры, брокколи, шпинат, капуста, картофель, морковь, салат, перец.