Автор инстаграм-страницы "Растения от Василия Ивановича" рассказал, как ухаживать за землей после выкапывания картофеля. Об этом пишет 24 Канал.
Важно Не делайте этого, потому что урожая не будет: где нельзя сажать озимый чеснок
Уход за почвой после картофеля
Картошка много лет дает урожай на одном месте. Впрочем, по возможности земли необходимо давать отдохнуть каждые 2 – 3 года.
Важно начать готовить почву в считанные дни после того, как урожай выкопан, промедление здесь играет против нас. Сначала удаляем весь мусор и полностью очищаем почву от корневищ, ботвы и сорняка. Если имело место заражение вредителями, то как можно скорее производим обработку,
– подчеркнул огородник.
Заметил, что единственное правильное решение относительно почвы – сидераты. Они улучшают структуру и минеральный состав. Кроме того, сидераты устанавливают природное равновесие почвы и экономят средства на удобрения.
Обратите внимание Испортите урожай: где нельзя сажать лук
Что делать с землей после выкапывания картофеля/ Depositphotos