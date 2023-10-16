Для підзимового посіву підійдуть не всі культури та сорти. Втім, 24 Канал зібрав список з понад двадцяти рослин.

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Перелік озимих рослин

Насправді рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі-таки багато. Ми ж виділимо 25. Зокрема:

  • кріп;
  • петрушка;
  • морква;
  • буряк;
  • кінза;
  • редис;
  • капуста;
  • ріпа;
  • часник;
  • цибуля;
  • салат;
  • шпинат;
  • гірчиця;
  • рукола;
  • щавель;
  • селера;
  • шпинат;
  • фенхель;
  • пшениця;
  • ячмінь;
  • овес;
  • хрін;
  • пастернак;
  • картопля;
  • жито.

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