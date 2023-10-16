Для підзимового посіву підійдуть не всі культури та сорти. Втім, 24 Канал зібрав список з понад двадцяти рослин.
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Перелік озимих рослин
Насправді рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі-таки багато. Ми ж виділимо 25. Зокрема:
- кріп;
- петрушка;
- морква;
- буряк;
- кінза;
- редис;
- капуста;
- ріпа;
- часник;
- цибуля;
- салат;
- шпинат;
- гірчиця;
- рукола;
- щавель;
- селера;
- шпинат;
- фенхель;
- пшениця;
- ячмінь;
- овес;
- хрін;
- пастернак;
- картопля;
- жито.
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