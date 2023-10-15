Досвідчені городники поділилися, чим найкраще підживити землю. До речі, якщо досі не знаєте, де категорично не можна садити озимий часник, терміново читайте тут.

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Добрива перед посадкою озимого часнику

Підготувати ґрунт до посадки часнику треба приблизно за два тижні. У крайньому разі, не пізніше, ніж за 7 днів.

Під перекопування вносять поживну суміш, що забезпечить озимий часник корисними речовинами на весь сезон. Так, на кожен квадратний метр виділяють:

  • перегній – 5-6 кілограмів;
  • сірчанокислий калій – 10 грамів;
  • суперфосфат – 20 грамів.

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