Досвідчені городники поділилися, чим найкраще підживити землю. До речі, якщо досі не знаєте, де категорично не можна садити озимий часник, терміново читайте тут.

До речі Не використовуйте його: яке добриво може зіпсувати озимий часник

Добрива перед посадкою озимого часнику

Підготувати ґрунт до посадки часнику треба приблизно за два тижні. У крайньому разі, не пізніше, ніж за 7 днів.

Під перекопування вносять поживну суміш, що забезпечить озимий часник корисними речовинами на весь сезон. Так, на кожен квадратний метр виділяють:

перегній – 5-6 кілограмів;

сірчанокислий калій – 10 грамів;

суперфосфат – 20 грамів.

Важливо Які дерева не можна обрізати у жовтні: досвідчені садівники не рекомендують

Зверніть увагу! Ці три компоненти з'єднують і розподіляють по грядці. Опісля землю перекопують і зарівнюють. До речі, перед посадкою зубчиків на кожен квадратний метр розсипають по 1 склянці добрива.