Опытные огородники поделились, чем лучше подпитать землю. Кстати, если до сих пор не знаете, где категорически нельзя сажать озимый чеснок, срочно читайте здесь.
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Удобрения перед посадкой озимого чеснока
Подготовить почву к посадке чеснока нужно примерно за две недели. В крайнем случае, не позже, чем за 7 дней.
Под перекапывание вносят питательную смесь, что обеспечит озимый чеснок полезными веществами на весь сезон. Так, на каждый квадратный метр выделяют:
- перегной – 5-6 килограммов;
- сернокислый калий – 10 грамм;
- суперфосфат – 20 грамм.
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