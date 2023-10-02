Какое удобрение может испортить озимый чеснок, рассказывает 24 Канал. Заметим, что также следует знать, где нельзя его сажать.

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Каким удобрением нельзя подкармливать чеснок

Заметим, что есть удобрение, которое не советуют вносить ни под любой чеснок: озимый или яровой. Интересно, что оно пользуется популярностью у огородников. Так, речь идет о навозе.

Дело в том, что свежий навоз приводит к накоплению нитратов и развитию заболеваний на начальном этапе укоренения посадочного материала, ухудшается качество готовой продукции. Кроме того, чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы. Тем временем навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом.

Итак, если использовать такое удобрение, то при размножении зубчиками чеснок будет формировать подземные луковицы с плохо вызревающими и хранящимися рыхлыми зубчиками. Поэтому, если хотите получить качественный урожай, не питайте его навозом.

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Озимый чеснок нельзя удобрять навозом / Depositphotos