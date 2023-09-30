Где же разместить саженцы, чтобы они прижились и дали хороший урожай, а в каких местах не стоит сажать клубнику, передает 24 Канал.

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Где нельзя сажать клубнику

Лучше всего для клубники подойдет ровное место. Если же такого нет, – с уклоном к юго-западу.

Не сажайте клубнику на крутых склонах, а также в низинах, где происходит скопление холодного воздуха,

– подчеркивают агрономы.

В каких местах не стоит сажать клубнику / Depositphotos

Зимой на склонах, особенно крутых, клубника может сильно подмерзать из-за того, что с посадок сдувает снег. Кроме того, в засушливые годы растения будут страдать от перегрева и нехватки влаги. Поэтому необходимо заранее предусмотреть возможность проведения поливов.

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Важно! Не стоит сажать клубнику на одном и том же месте более трех лет подряд. Возрастает риск того, что кустики заболеют, или их атакуют вредители.