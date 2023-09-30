Де ж розмістити саджанці, щоб вони прижилися й дали хороший урожай, а в яких місцях не варто садити полуницю, передає 24 Канал.
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Де не можна садити полуницю
Найкраще для полуниці підійде рівне місце. Якщо ж такого немає, – з ухилом на південний захід.
Не садіть полуницю на крутих схилах, а також у низинах, де відбувається скупчення холодного повітря,
– наголошують агрономи.
У яких місцях не варто садити полуницю / Depositphotos
Взимку на схилах, особливо крутих, полуниця може сильно підмерзати через те, що з посадок здуває сніг. Окрім того, у посушливі роки рослини будуть страждати від перегріву й нестачі вологи. Тому необхідно заздалегідь передбачити можливість проведення поливів.