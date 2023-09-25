Клубнику нужно обрезать, обработать, подкормить и укрыть на зиму. Как правильно ухаживать за ней осенью, пишет 24 Канал.

А вы знали? Как и когда правильно обрезать смородину осенью

Как обрезать клубнику осенью

Огородники отмечают, что клубнику следует стричь. Однако, не полностью, а убрать только старые, подсохшие листья и то, что имеет признаки болезней. Кстати, после стрижки не оставляйте его на грядке, а аккуратненько уберите граблями.

Важно не состричь сердечко – центр кустика. С этого места и растут новые листья.

Что делать с клубникой осенью / Shutterstock

Чем обработать и подкормить

Во время стрижки очень заметно, в каком состоянии листья. Если есть признаки болезней, сразу после его удаления, плантацию нужно обработать. В частности, посыпать грядку древесной золой и полить раствором калия перманганата.

Если на клубнике обнаружили клеща или другие вредители, обработайте грядку биопрепаратами. Чтобы в будущем предотвратить развитие серой гнили, бурой или белой пятнистости, используйте препараты на основе сенной палочки. Однако такую обработку необходимо проводить в вечернее время. Дело в том, что солнечный свет губителен для сенной палочки.

Также огородники советуют, если вы не подкармливали сразу после плодоношения, рассыпьте на грядке перегной. Он послужит отличным покрытием почвы и источником питания для ягодных кустов.

Интересно Что лучше посеять на зиму, чтобы повысить плодородие почвы

Нужно ли поливать

Если длительное время нет дождя, необходимо обязательно производить осенний полив. Если делаете это с помощью лейки, то на каждый куст следует вылить не менее 2 – 3 литров воды. Когда распыляете шлангом, следите, чтобы земля пропиталась влагой на глубину ориентировочно 5 – 7 сантиметров.

Узнайте также Когда начинать собирать виноград, чтобы был сладким

Чем укрыть клубнику на зиму

Интересно, что лучшим укрытием для клубники считают снег. Однако его бывает не всегда достаточно. Так что можно засыпать кусты соломой, компостом, хвоей или сухими листьями. Это защитит растения от вымерзания.

Также можно использовать агроволокно. Его нужно класть на дуги, устроенные между грядками клубники. Таким образом, создайте для кустов пространство с комфортной температурой. Как следствие получите большой урожай ягод в следующем сезоне.