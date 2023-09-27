В мире насчитывается 40 видов мяты, кроме того, есть множество гибридов. Какую из них можно вырастить дома, рассказывает 24 Канал.

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Сорта мяты, которые можно вырастить дома

Перечная мята. Она на первом месте среди других по использованию в фармакологии. Кстати, этот вид имеет огромное количество подвидов, однако в дикой природе не растет. Плантацию перечной мяты необходимо обновлять один раз в 3 – 4 года.

Она на первом месте среди других по использованию в фармакологии. Кстати, этот вид имеет огромное количество подвидов, однако в дикой природе не растет. Плантацию перечной мяты необходимо обновлять один раз в 3 – 4 года. Мята кудрявая. Она имеет ценные эфирные масла, а ментол почти отсутствует. Эту мяту используют в фармакологии и кулинарии.

Она имеет ценные эфирные масла, а ментол почти отсутствует. Эту мяту используют в фармакологии и кулинарии. Мята шоколадная. Ее выращивают в более декоративных целях. Листья имеют фиолетовую окраску. Эту мяту используют также как ароматизатор блюд. Как ни странно, у нее шоколадный привкус.

Ее выращивают в более декоративных целях. Листья имеют фиолетовую окраску. Эту мяту используют также как ароматизатор блюд. Как ни странно, у нее шоколадный привкус. Кошачья мята. Ее лимонный аромат привлекает кошек. Кроме того, этот вид является хорошим медоносом.

Ее лимонный аромат привлекает кошек. Кроме того, этот вид является хорошим медоносом. Мелисса или лимонная мята – тоже очень хороший медонос. Ее часто используют в чайном сборе. Кстати, удачно растет в комнатных условиях.

Заметим, что можно выращивать дома и другие виды мяты, название которых говорит само за себя. В частности, апельсиновую, земляничную. Их используют для декора, в чайном сборе, а еще для коктейлей и лимонадов.

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Какую мяту можно вырастить дома / Pixabay