Такое происходит, когда вы пересаживали растения или переставляли их в другое место. Или чрезмерно полили цветы. Чем подкормить комнатные растения, чтобы они хорошо цвели – знает 24 Канал.

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Чем подкормить комнатные растения

Есть четкие признаки того, что растения срочно нуждаются в питательных веществах:

Стебли начинают вытягиваться;

растения медленно растут;

нет цветения ;

; листья – бледные, тусклые;

растения болеют и на них появляются пятна.

На помощь придет всем нам известное аптечное средство – аспирин. Оно улучшает здоровье цветка, делает его устойчивым к болезням и вредителям. Такое вещество восстанавливает растения, особенно после зимы. Чтобы подкормить цветы, возьмите четверть таблетки аспирина и растворите в 2 литрах воды.



Аспирин / Фото Shutterstock

Очень популярным средством в удобрении комнатных растений является сахар. Глюкоза придает цветам энергию, улучшает их вид. Для ее усвоения еще понадобится углекислый газ. Это обязательно, потому что если его не будет – то из-за сахара на растениях может появиться грибок.

Просто разведите 1 столовую ложку сахара в пол литра воды. Можно использовать и обычную аптечную глюкозу, пропорция та же 1:1. Такое удобрение вносят 1 раз в месяц.



Сахар / Фото "Агрополит"

Для комнатных растений мощным средством станет и янтарная кислота. Это кристаллический порошок белого оттенка. Надо разбавить 1 грамм вещества в 5 литрах воды. Таким раствором можно как поливать растения, так и просто опрыскивать. Больше всего его оценят бегонии, хлорофитумы, цитрусовые, фикусы. Таким удобрением не стоит увлекаться: будет достаточно 1 раза в несколько месяцев.



Янтарная кислота / Фото Alibaba.com

Любителям кофе повезло, потому что потом еще остаются приятности для растений. Хорошим вариантом будет гуща, ее обычно смешивают с землей. После этого она становится более насыщенной, более рыхлой. Оптимально засыпать гущу под гладиолусы, азалии, лилии, розы.