Когда допили кофе, не спешите выбрасывать его остатки, а именно – гущу в мусорку. Потому что есть много полезных способов, как ее можно использовать. 24 Канал расскажет больше.

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Как использовать кофейную гущу: способы

Кофейная гуща ценна тем, что в ее состав входят полезные вещества. Речь идет о фосфоре, калии и азоте. Так что ею можно подкармливать саженцы.

Все просто: высыпьте гущу на участок. Земля впитает ее и насытится питательными элементами. Но много ее не давайте, чтобы не "забивала" почву.

Специалисты также советуют совмещать остатки кофе с землей в пропорции 1:1. Используйте его на огороде и в саду. Можно и добавлять гущу в воду для полива. Растения это оценят.



Кофейная гуща для огорода / Фото "Сад-огород"

Для человека кофе пахнет хорошо, а вот для отдельных животных – нет. Так что это хороший способ прогнать с участка разных вредителей, особенно улиток. Просто размешайте гущу с апельсиновой цедрой и посыпьте смесь у растений.

Гуща из кофе убивает дурные запахи. Насыпьте немного средства в сосуд и положите в холодильник или возе мусорника. Вонять больше не будет. Можно поместить немного гущи в мешочек и положить в шкаф. Так она будет освежать запах вещей.

Средство справится с неприятным запахом рук. Протирайте их кофейной гущей после прикосновения с чесноком, луком или рыбой.

Не торопитесь покупать дорогие моющие средства, если любите пить кофе. Потому что благодаря ее остаткам, можно отмыть почти любую грязь или жир от бытовых вещей. Смешайте гущу с содой и водой и чистьте кастрюли, раковину или сковороду. Эффект вам понравится.



Чистка грязной посуды / Фото "Домашний блог"

Если вы устали от блох у собак, не огорчайтесь. Достаточно просто втирать остатки кофе в мокрую шерсть животного, после того, как его помыли. Такой запах не нравится паразитам.

Приготовьте чашку кофе и подождите, пока она остынет. А тогда мойте напитком волосы, особенно втирая гущу в кожу головы. Подождите 15-20 минут и смойте. Не подойдет крашеным блондинкам, но будет очень эффективно для тех, кто имеет жирный тип волос.



Скраб для тела и лица / Фото Pinterest