Это создает стресс, потому что качественно убрать дом, особенно если он большой, невозможно. Но хотя бы придать вид чистой квартире – вполне реально. 24 Канал даст несколько простых советов, как привести квартиру или дом в строй в кратчайшие сроки.
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Как убрать квартиру за короткое время
Первое место, где окажутся гости, будет коридор. Положите свою обувь в шкаф и подготовьте тапочки для гостей. Верхнюю одежду тоже спрячьте, оставив свободное место в прихожей для людей.
Дальше сразу переходите в ту комнату, где будете принимать гостей. Часто это зал, гостиная или столовая. Важно, чтобы помещение имело опрятный вид.
- Уберите от глаз лишние мелкие предметы, одежду на спинках стульев. Ничто не должно отвлекать. Поверхности и пол быстро потрите влажной тряпкой.
Косметические средства в ванной / Фото Izzihome.com
Переходим в ванную. Любые косметические средства спрячьте в шкаф или просто в пакет, позже переставьте на место. Моющим средством освежите все поверхности, особенно краны, раковину, зеркало и унитаз. Потому что на сантехнике больше всего видна грязь.
- Положите дополнительные полотенца и туалетную бумагу. Вы можете использовать освежитель воздуха для приятного аромата.
- Осмотрите свое жилье на наличие паутины. Преимущественно оно скрывается по углам плинтусов или потолка. Уберите его.
Чистая раковина / Фото Freepik
Не стоит забывать о качественном мытье кухни. Обратите внимание на ручки дверей, холодильника, раковины и краны. Их нужно очистить хорошо. Также старайтесь быстро помыть и спрятать грязную посуду, чтобы не испортить впечатление о своем доме.
- Самое лучшее – помыть пол и пропылесосить во всех комнатах, если хватает времени. А если нет, сделайте это хотя бы в комнате, где будут гости. Откройте окна для проветривания помещения и промойте подоконники и столы.