Неприятный запах в обуви связан с бактериями, которые размножаются внутри из-за влаги. Ведь наши ноги обладают способностью потеть. Как решить эту проблему – расскажет 24 Канал.

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Как устранить неприятный запах в обуви

Простой и элементарный совет – не оставлять носки внутри обуви, потому что из-за этого накапливаются бактерии. Каждый день эту деталь гардероба нужно стирать и изменять.

Купите себе дополнительные стельки, сделанные из натуральных материалов. Ежедневно их нужно извлекать из обуви, обрабатывать, сушить и ставить другие.

Поможет избавиться от вони пищевая сода. Ее нужно просто насыпать внутрь обуви и оставить на ночь. Утром остатки вещества высыпаем или стягиваем пылесосом. Также можно поместить пищевую соду в мешочек из ткани и положить внутрь обуви. Пусть так стоит определенное время.



Пищевая сода / Фото "Гастроном"

Есть один метод, достаточно неожиданный, но он работает. Положите пару в ткань или пакет и разместите в морозилке на 12 часов. Низкие температуры убьют все имеющиеся бактерии.

Это простое средство точно дома у каждого. Речь идет о чайных пакетиках. Они содержат природные свойства, устраняющие плохой запах. Вставьте несколько пакетиков чая в обувь и оставьте на несколько часов.



Пакетики чая / Фото "Покупон"

Спасет от вони активированный уголь. Он способен задерживать бактерии, поэтому обувь будет оставаться более свежей. Положите несколько таблеток угля в мешочек из ткани и разместите его в паре. Пусть так некоторое время стоит.



Уголь / Фото "Медицинский журнал"

Эффективно помогает убить бактерии спирт или перекись водорода. Просто погрузите ткань или салфетку в растворы и тщательно протрите пару обуви изнутри. Пусть хорошо высохнет.