Коли допили каву, не поспішайте викидати її рештки, а саме – гущу в смітник. Тому що є багато корисних способів, як її ще можна використати. 24 Канал розповість більше.

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Як використовувати кавову гущу: способи

Кавова гуща цінна тим, що до її складу входять корисні речовини. Йдеться про фосфор, калій і азот. Тож нею можна підживлювати саджанці.

Все просто: висипте гущу на ділянку. Земля вбере її та насититься поживними елементами. Але багато її не давайте, щоб не "забивала" ґрунт.

Фахівці також радять поєднувати залишки кави з землею в у пропорції 1:1. Використовуйте її на городі та в саду. Можна й додавати гущу у воду для поливу. Рослини це оцінять.



Кавова гуща для городу / Фото "Сад-город"

Для людини кава пахне гарно, а от для окремих тварин – ні. Тож це гарний спосіб прогнати з ділянки різних шкідників, особливо слимаків. Просто розмішайте гущу з апельсиновою цедрою та посипте суміш біля рослин.

Гуща з кави вбиває погані запахи. Насипте трохи засобу в посудину та покладіть в холодильник або біля смітника. Смердіти більше не буде. Можна помістити трохи гущі в мішечок та покласти в шафу. Так вона освіжатиме запах речей.

Засіб впорається з неприємним запахом рук. Протирайте їх кавою гущею після того, як доторкалися часнику, цибулі чи риби.

Не поспішайте купувати дорогі мийні засоби, якщо любите пити каву. Тому що завдяки її решткам, можна відмити майже будь-який бруд чи жир від побутових речей. Змішайте гущу з содою та водою й чистьте каструлі, раковину чи сковорідки. Ефект вам сподобається.



Чистка брудного посуду / Фото "Домашній блог"

Якщо ви втомилися від бліх у собак, не засмучуйтесь. Достатньо просто втирати залишки кави в мокру шерсть пса, після того, як його помили. Такий запах не подобається паразитам.

Приготуйте горнятко кави та почекайте, поки вона охолоне. А тоді мийте напоєм волосся, особливо втираючи гущу в шкіру голови. Почекайте 15-20 хвилин та змийте. Не підійде фарбованим білявкам, але буде дуже ефективно для тих, хто має жирний тип волосся.



Скраб для тіла та обличчя / Фото Pinterest