Для подзимнего посева подойдут не все культуры и сорта. Впрочем, 24 Канал собрал список из более чем двадцати растений, которые можно посадить.

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Список озимых растений

На самом деле растений, которые можно посадить и посеять на зиму, довольно много. Мы же выделим 25. В частности:

  • укроп;
  • петрушка;
  • морковь;
  • свёкла;
  • кинза;
  • редис;
  • капуста;
  • репа;
  • чеснок;
  • лук;
  • салат;
  • шпинат;
  • горчица;
  • руккола;
  • щавель;
  • сельдерей;
  • шпинат;
  • фенхель;
  • пшеница;
  • ячмень;
  • овес;
  • хрен;
  • пастернак;
  • картофель;
  • рожь.

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