Для подзимнего посева подойдут не все культуры и сорта. Впрочем, 24 Канал собрал список из более чем двадцати растений, которые можно посадить.
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Список озимых растений
На самом деле растений, которые можно посадить и посеять на зиму, довольно много. Мы же выделим 25. В частности:
- укроп;
- петрушка;
- морковь;
- свёкла;
- кинза;
- редис;
- капуста;
- репа;
- чеснок;
- лук;
- салат;
- шпинат;
- горчица;
- руккола;
- щавель;
- сельдерей;
- шпинат;
- фенхель;
- пшеница;
- ячмень;
- овес;
- хрен;
- пастернак;
- картофель;
- рожь.
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