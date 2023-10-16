Для подзимнего посева подойдут не все культуры и сорта. Впрочем, 24 Канал собрал список из более чем двадцати растений, которые можно посадить.

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Список озимых растений

На самом деле растений, которые можно посадить и посеять на зиму, довольно много. Мы же выделим 25. В частности:

укроп;

петрушка;

морковь;

свёкла;

кинза;

редис;

капуста;

репа;

чеснок;

лук;

салат;

шпинат;

горчица;

руккола;

щавель;

сельдерей;

шпинат;

фенхель;

пшеница;

ячмень;

овес;

хрен;

пастернак;

картофель;

рожь.

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Обратите внимание! Если хотите повысить плодородие почвы, увеличить урожай, осенью следует посеять сидераты. Например, рожь, люпин, возраст, фацелию, горчицу, рапс или овес. Огородники советуют, как только осенью собрали урожай с грядок, сразу засевайте их этим зеленым удобрением. Подробнее о сидератах читайте в материале 24 Канала.