Зірка студії "Квартал 95", яка нещодавно перехворіла коронавірусом, постала на новій світлині зі своїми дітьми та чоловіком. Кадр зачарував мережу та викликав активне обговорення в мережі.

Новий зворушливий кадр з'явився на інстаграм-сторінці "Кварталу 95". На ній щаслива Олена Кравець разом з чоловіком Сергієм та дітьми-двійнятами – Катериною та Іваном. Сім'я відпочивала на озері, катаючись на катамарані. Судячи з фото, на вулиці вечоріло, відтак 4-річні малюки були тепло одягнені, в той час як зіркові батьки обрали легкі спортивні костюми.

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"Безцінні моменти, які проводиш із сім'єю! Особливо на природі", – йдеться у дописі студії.



Сім'я Олени Кравець / Instagram / @kvartal95official

Фанати гумористів і Олени зокрема зазначили, що дітки неймовірно підросли останнім часом, а вся сім'я виглядає чудово. Схоже, Олена Кравець повністю одужала від COVID-19 та повернулась до відпочинку і роботи, відтак, виглядає щасливою і сповненою сил.

Варто нагадати, що Олена Кравець одружилась із Сергієм Кравцем у 2002 році. Вже наступного року у них народилась донька Марія, з якою Олена часто відвідує світські події. У серпні 2016 року жінка народила двійнят, після чого більшість свого часу присвячує малятам. У мережі зірка не так часто публікує з ними світлини, втім кожного разу вони викликають захват у мережі.