Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець одужала від коронавірусу. Про хворобу зірки оголосив її колега Євген Кошовий кілька днів тому. Сама ж гумористка зізналась, що мала легку форму COVID-19.

Вчора, 29 серпня, в інстаграм-профілі Олена Кравець опублікувала допис, у якому зізналась, що поборола коронавірус. Вона написала, що отримала негативний результат тесту на COVID-19, та вкотре подякувала шанувальникам за підтримку.

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Коли отримала негативний результат тесту і дивишся услід цій бяці коронавірусній! Дякую вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе,

– йдеться в інстаграм-дописі акторки.

Кілька днів тому Олена Кравець зізнавалась, що її двотижневий карантин скоро закінчиться й вона повернеться до зйомок "Кварталу 95". Тоді ж зірка наголосила, що майже одужала і почувається добре, адже мала легку форму захворювання.

У коментарях з одужанням Олену Кравець привітали не тільки прихильники, а й зірки шоу-бізу – Юрій Горбунов, Анатолій Анатоліч, Сергій Бабкін, який разом з дружиною Сніжаною наразі лише бореться з коронавірусом. "Наздоганяйте, Сержик", – відповіла акторка музиканту.

Нагадаємо, що вперше про хворобу Олени Кравець оголосив її колега по сцені Євген Кошовий за лічені дні до зйомок "Кварталу 95". Тоді він заявив, що ПЛР-тести інших учасників колективу показали негативні результати.

Під час дотримання карантинного режиму акторку замінять чотири інших зірки: Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.