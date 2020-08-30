Актриса "Квартала 95" Елена Кравец выздоровела от коронавируса. О болезни звезды объявил ее коллега Евгений Кошевой несколько дней назад. Сама же юмористка призналась, что имела легкую форму COVID-19.

Вчера, 29 августа, в инстаграм-профиле Елена Кравец опубликовала сообщение, в котором призналась, что поборола коронавирус. Она написала, что получила отрицательный результат теста на COVID-19, и в очередной раз поблагодарила поклонников за поддержку.

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Когда получила отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Благодарю вас за поддержку, люди мои! Берегите себя,

– говорится в инстаграм-заметке актрисы.

Несколько дней назад Елена Кравец признавалась, что ее двухнедельный карантин скоро закончится и она вернется к съемкам "Квартала 95". Тогда же звезда подчеркнула, что почти выздоровела и чувствует себя хорошо, ведь имела легкую форму заболевания.

В комментариях с выздоровлением Елену Кравец поздравили не только поклонники, но и звезды шоу-биза – Юрий Горбунов, Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной пока лишь борется с коронавирусом. "Догоняйте, Сержик", – ответила актриса музыканту.

Напомним, что впервые о болезни Елены Кравец объявил ее коллега по сцене Евгений Кошевой за считанные дни до съемок "Квартала 95". Тогда он заявил, что ПЦР-тесты других участников коллектива показали отрицательные результаты.

Во время соблюдения карантинного режима актрису заменят четыре других звезды: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.