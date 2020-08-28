Недавно Евгений Кошевой сообщил о том, что Елена Кравец заболела коронавирусом. Вчера, 27 августа, женщина рассказала, что ей уже гораздо лучше.

Звезда "95 квартала" Елена Кравец в своем инстаграме поделилась видео, на котором декламирует стихотворение Сергея Жадана "Вони навіть можуть жити в різних містах". Ролик был частью проекта аудиокниг на украинском "Слухай", к которому присоединился"Квартал 95". А также посвященный Дню Независимости Украины, с которым также звезда поздравила подписчиков, правда, с опозданием.

К слову Елена Кравец из "Квартала 95" заболела коронавирусом

Елена написала, что такие стихи, похоже, обладают целительной силой. Также она призналась, что ей гораздо лучше и уже идет на выздоровление.

Спасибо всем вам за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма заболевания. Совсем скоро закончится мой двухнедельный карантин, и мы увидимся наконец. Вы только берегите себя, хорошо?

– подписала видео артистка.

В комментариях поклонники засыпали Кравец пожеланиями скорейшего выздоровления. "Очень красивое звучание, как всегда", "наконец весточка от вас. Мы волновались, выздоравливайте", "Выздоравливайте, крепкого Вам здоровья".

Сейчас новый сезон съемок "Вечернего Квартала" будет происходить без Елены Кравец. Женщину заменят четыре других актрисы: Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

Напомним, ранее коронавирусом переболел артист "Квартала 95" Александр Пикалов.