Нещодавно Євген Кошовий повідомив про те, що Олена Кравець захворіла коронавірусом. Вчора, 27 серпня, жінка розповіла, що їй вже набагато краще.

Зірка "95 кварталу", Олена Кравець в своєму інстаграмі поділилась відео, на якому декламує вірш Сергія Жадана "Вони навіть можуть жити в різних містах". Ролик був частиною проєкту аудіокниг українською "Слухай", до якого долучився "Квартал 95". А також присвячений Дню Незалежності України, з яким також зірка привітала підписників, щоправда, з запізненням.

До слова Олена Кравець з "Кварталу 95" захворіла на коронавірус

Олена написала, що такі вірші, схоже, мають цілющу силу. Також вона зізналась, що їй набагато краще і вже йде на одужання.

Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання. Зовсім скоро закінчиться мій двотижневий карантин, і ми побачимось нарешті. Ви тільки бережіть себе, добре?

– підписала відео артистка.

У коментарях шанувальники засипали Кравець побажаннями найшвидшого одужання. "Дуже красиве звучання, як завжди", "Нарешті звісточка від вас. Ми хвилювалися, одужуйте", "Одужуйте, міцного Вам здоров'я".

Наразі новий сезон зйомок "Вечірнього Кварталу" буде відбуватись без Олени Кравець. Жінку замінять чотири інших акторки: Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

Нагадаємо, раніше коронавірусом перехворів артист "Кварталу 95" Олександр Пікалов.