Звезда студии "Квартал 95", которая недавно переболела коронавирусом, предстала на новой фотографии со своими детьми и мужем. Кадр очаровал сеть и вызвал активное обсуждение в сети.

Новый трогательный кадр появился на инстаграм-странице "Квартала 95". На нем счастливая Елена Кравец с мужем Сергеем и детьми-двойняшками Катей и Иваном. Семья отдыхала на озере, катаясь на катамаране. Судя по фото, на улице вечерело, поэтому 4-летние малыши были тепло одеты, в то время как звездные родители выбрали легкие спортивные костюмы.

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"Бесценные моменты, которые проводишь с семьей! Особенно на природе", - говорится в заметке студии.



Семья Елены Кравец / Instagram / @kvartal95official

Фанаты юмористов и Елены в частности отметили, что детки невероятно подросли в последнее время, а вся семья выглядит великолепно. Похоже, Елена Кравец полностью выздоровела от COVID-19 и вернулась к отдыху и работе, следовательно, выглядит счастливой и полной сил.

Стоит напомнить, что Елена Кравец вышла замуж за Сергея Кравца в 2002 году. Уже в следующем году у них родилась дочь Мария, с которой Елена часто посещает светские события. В августе 2016 года женщина родила двойняшек, после чего большинство своего времени посвящает малышам. В сети звезда не так часто публикует с ними фотографии, впрочем каждый раз они вызывают восторг в сети.