Американська реперка Cardi B передумала розлучатися зі своїм чоловіком Offset. Після подання на розлучення у вересні, зірка помирилась з репером.

Про це повідомило видання TMZ. Offset та його дружина Cardi B, з якою він був у шлюбі близько трьох років. Скандальна хіп-хоп виконавиця у вересні подала позов до суду, вимагаючи від чоловіка розлучення. Але тепер вона змінила своє рішення.

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Нещодавно реперка подала до суду позов з проханням припинити шлюборозлучний процес. Він проходить у Верховному суді округу Фултон, що в штаті Джорджія. Поки що пара чекає підпису документу від судді.

Варто зазначити, що примирення пари відбулось після святкування Cardi B свого 28-го дня народження. Тоді чоловік подарував їй автомобіль Rolls-Royce, а також велику кількість сумок. На гучній вечірці пару помітили за пристрасними поцілунками, що говорило про початок примирення між подружжям. А згодом реперка сама підтвердила, що знову зійшлась з чоловіком, попри те, що розлучення триває.

Нагадаємо, що це вже вдруге Cardi B вирішує повернутися до Offset. Два роки тому жінка так само вирішила піти від чоловіка. Тоді його підозрювали в зраді реперці. Але на одній з музичних премій Offset освідчився коханій і вона вирішила не розлучатися. Зараз подружжя виховує доньку Калчер.