Навколо сім'ї реперів Cardi B та Offset відбувається справжня драма. Місяць тому після трьох років спільного життя реперка подала на розлучення, а кілька днів тому знову засвітилась з ним за поцілунками. Тепер жінка підтвердила, що вони знову разом попри шлюборозлучний процес.

28-річна реперка, яка 11 жовтня святкувала своє день народження, запросила на свято і свого чоловіка Offset. Пара неприховано багато цілувалась та обіймалась серед запрошених, а в мережі чоловік залишив зворушливе привітання, де привітав кохану.

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Шанувальники не розуміли, що коїться між парою, адже ще 15 вересня Cardi подала на розлучення і вимагала первинного права відповідальності за їхню спільну доньку Калечер. Також реперка вимагала, щоб батько дитини виплачував аліменти. Пара останнім часом не жила разом і "перспектив примирення" у них не було. Чимало фанатів були переконані, що пара розійшлась через зраду репера, адже одного разу це майже відбулось після року їхнього шлюбу. Проте Cardi B поспішила заявити, що все сталось через постійні суперечки та конфлікти.

Втім, 13 жовтня Cardi B вийшла у прямий ефір в інстаграмі, де розповіла, що відбувається між нею та Offset. Про це повідомляє EOnline. За її словами, вони справді возз'єдналися, але не задля піару, а просто тому, що їм добре разом.

"Ні, я просто божевільна с*ка. Важко не поговорити зі своїм найкращим другом. Дуже складно цього не робити. І дійсно важко бути без чл*на", – різко прокоментувала скандальна співачка.

Але незважаючи на примирення, шлюборозлучний процес триває. "Вони все ще технічно розділені, але вони все ще час від часу зустрічаються і намагаються якомога краще виховувати спільну доньку", – повідомив інсайдер виданню Us Weekly.