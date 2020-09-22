27-річна співачка Cardi B розлучається з репером Offset після трьох років шлюбу. Розрив зірок спровокував чимало чуток у мережі. Фани підозрюють чоловіка в зраді, однак епатажна виконавиця спростувала ці припущення і назвала справжню причину.

Про розлучення Cardi B та Offset стало відомо минулого тижня після того, як реперка подала документи до суду в штаті Джорджія. Під час прямого ефіру в інстаграм-профілі з майже 76-мільйонною аудиторією вона наважилась заговорити про розрив публічно.

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Про особисте Cardi B розговорилась недарма. Річ у тому, що два роки тому подружжя вже розходилось через зраду репера Offset, однак тоді їм вдалось зберегти шлюб. Тепер у пресі та в мережі ширяться чутки, що чоловік зрадив вдруге, а його коханка вагітна. Однак артистка заявила, що минуле не пов'язане з рішенням розлучитися.

Нічого божевільного в цьому світі не відбулося, іноді люди дійсно розходяться. Я була з цією людиною чотири роки… Часом, ти просто втомлюєшся від суперечок і нагнітання. Часом, ти втомлюєшся і, перш ніж щось трапиться, йдеш,

– пояснила Cardi B.

Нагадаємо, що з Offset реперка виховує 2-річну доньку Калчер. Для зіркової матусі дівчинка стала первістком, тоді як чоловік за свої 28 років став батьком чотири рази. Проте донька – не єдине, що об'єднує подружжя. Наприкінці минулого року пара придбала розкішне сімейне гніздечко за 6 мільйонів доларів.

Відомо, що Cardi B планує розділити спільне майно порівно, а вихованням доньки Калчер хоче займатись самостійно, вимагаючи від батька дівчинки сплати аліментів. Крім того, чоловік повинен оплатити всі судові витрати.