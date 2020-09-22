27-летняя певица Cardi B расстается с рэпером Offset после трех лет брака. Разрыв звезд спровоцировал немало слухов в сети. Фаны подозревают мужчину в измене, однако эпатажная исполнительница опровергла эти предположения и назвала настоящую причину.

О разводе Cardi B и Offset стало известно на прошлой неделе после того, как реперша подала документы в суд в штате Джорджия. Во время прямого эфира в инстаграм-профиле с почти 76-миллионной аудиторией она решилась заговорить о разрыве публично.

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О личном Cardi B разговорилась не зря. Дело в том, что два года назад супруги уже расходились из-за измены рэпера Offset, однако тогда им удалось сохранить брак. Теперь в прессе и в сети ходят слухи, что муж изменил второй раз, а его любовница беременна. Однако артистка заявила, что прошлое не связано с решением расстаться.

Ничего безумного в этом мире не произошло, иногда люди действительно расходятся. Я была с этим человеком четыре года... Порой ты просто устаешь от споров и нагнетания. Иногда ты устаешь и, прежде чем что-то случится, уходишь,

– пояснила Cardi B.

Напомним, что с Offset реперша воспитывает 2-летнюю дочь Калчер. Для звездной мамы девочка стала первенцем, тогда как мужчина в свои 28 лет стал отцом четыре раза. Однако дочь – не единственное, что объединяет супругов. В конце прошлого года пара приобрела роскошное семейное гнездышко за 6 миллионов долларов.

Известно, что Cardi B планирует разделить совместное имущество поровну, а воспитанием дочери Калчер хочет заниматься самостоятельно, требуя от отца девочки уплаты алиментов. Кроме того, мужчина должен оплатить все судебные издержки.