Американская хип-хоп исполнительница Cardi B была замужем за мужчиной Offset 3 года. У них также есть дочь. Однако, теперь исполнительница судится и требует развода.

Скандальная американская рэперка Cardi B судится. Она и ее муж Offset разводятся после трех лет супружеской жизни. Об этом сообщает издание TMZ.

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Исполнительница подала документы во вторник, 15 сентября, в Грузии, в них она требует расторгнуть брак. Ее муж выступает ответчиком.

Согласно словам издания, она также требует первичное право ответственности за их двухлетнюю дочь Калчер. Cardi B хочет, чтобы мужчина платил алименты, однако определенной суммы женщина не назвала.

Женщина пояснила, что сейчас она с бывшим возлюбленным не живут вместе, поскольку "перспектив примирения нет". Издание отметило, что, скорее всего, пара готовилась к разрыву. В документах пишет, что общее имущество она желает разделить поровну. Но мужчина должен оплатить все судебные издержки.

Напомним, что в октябре 2017 года Offset сделал женщине предложение, в этом же году они и поженились. В них 10 июля 2018 года родилась двухлетняя дочь Калчер. В этом же году пара оказалась на грани разрыва из-за вероятной измены мужа, но через некоторое время они сошлись. К сожалению, судебное заседание состоится очень близко к дате их третьей годовщины свадьбы.