Год назад одна из самых романтических пар Голливуда – Майли Сайрус и Лиам Хемсворт – распалась после 10 месяцев брака. После недавнего разрыва отношений с новым возлюбленным Коди Симпсоном, Майли решилась заговорить о браке.

27-летняя певица в недавнем подкасте Джо Рогана рассказала, что опыт публичного развода для нее был нелегким. Ей было противно это переживать, поскольку люди не знают всей правды, но обвиняли во многих вещах.

К слову Майли Сайрус намекнула, почему рассталась с Коди Симпсоном

"Что на самом деле было ужасно, так это не то, что я и тот, кого я люблю, осознали, что мы больше не любим друг друга так, как раньше. Все в порядке, это можно принять. Я не могу принять, когда тебя обвиняют за содеянное, и просто все эти истории", – призналась звезда.

Она добавила, что ее новый роман с блогершей Кейтлин Картер и расставание с мужем Лиамом произошли не одновременно, как это подали в СМИ.

Для меня просто удивительно, что люди думают, что, если они не видели какого-то периода времени, который к этому привел, то его и не было. Например, сегодня ты была счастлива на ковровой дорожке, а завтра ты целуешься со своей подругой в Италии. На самом деле прошло много времени между тем, что вы не видели,

– объяснила Майли Сайрус.

После развода с Хемсвортом девушка пережила 2 романа – с Кейтлин Картер и Коди Симпсоном. С последним она порвала отношения совсем недавно. В настоящее время девушка не готова к отношениям, в то время как у бывшего мужа Хемсворта был роман с актрисой Мэдисон Браун, а сейчас он строит новую жизнь с моделью Габриэллой Брукс.

"Я думаю, что мне вообще не нужны отношения. Сейчас у меня поворотный момент жизни", – с таинственностью рассказала Майли.