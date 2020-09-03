Майли Сайрус рассказала о закулисье своего развода с Хемсвортом
Год назад одна из самых романтических пар Голливуда – Майли Сайрус и Лиам Хемсворт – распалась после 10 месяцев брака. После недавнего разрыва отношений с новым возлюбленным Коди Симпсоном, Майли решилась заговорить о браке.
27-летняя певица в недавнем подкасте Джо Рогана рассказала, что опыт публичного развода для нее был нелегким. Ей было противно это переживать, поскольку люди не знают всей правды, но обвиняли во многих вещах.
К слову Майли Сайрус намекнула, почему рассталась с Коди Симпсоном
"Что на самом деле было ужасно, так это не то, что я и тот, кого я люблю, осознали, что мы больше не любим друг друга так, как раньше. Все в порядке, это можно принять. Я не могу принять, когда тебя обвиняют за содеянное, и просто все эти истории", – призналась звезда.
Она добавила, что ее новый роман с блогершей Кейтлин Картер и расставание с мужем Лиамом произошли не одновременно, как это подали в СМИ.
Для меня просто удивительно, что люди думают, что, если они не видели какого-то периода времени, который к этому привел, то его и не было. Например, сегодня ты была счастлива на ковровой дорожке, а завтра ты целуешься со своей подругой в Италии. На самом деле прошло много времени между тем, что вы не видели,
– объяснила Майли Сайрус.
После развода с Хемсвортом девушка пережила 2 романа – с Кейтлин Картер и Коди Симпсоном. С последним она порвала отношения совсем недавно. В настоящее время девушка не готова к отношениям, в то время как у бывшего мужа Хемсворта был роман с актрисой Мэдисон Браун, а сейчас он строит новую жизнь с моделью Габриэллой Брукс.
"Я думаю, что мне вообще не нужны отношения. Сейчас у меня поворотный момент жизни", – с таинственностью рассказала Майли.
Что известно о разводе Сайрус и Хемсворта?
Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа 2019 года. Тогда же в СМИ заявляли, что пара долго не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. В тот же день журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогершей Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где целовалась и обнималась с девушкой.
Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, где отметил, что развод – это их личное дело. В января 2020 года пара официально развелась.