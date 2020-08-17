Всего несколько дней назад поп-певица Майли Сайрус разошлась с австралийцем Коди Симпсоном после 10-месячного романа. После разрыва звезда решилась признаться, что только отношения с женщинами для нее наполнены смыслом, ведь в паре она выбирает доминирующую позицию.

Свою бисексуальность Майли Сайрус не скрывает с подросткового возраста. 14-летней она откровенно заявила маме, что ей нравятся как парни, так и девушки. Однако на серьезные отношения певица решалась преимущественно с мужчинами. Меньше года она прожила в браке с актером Лиамом Хемсвортом, а последний роман с Коди Симпсоном завершился лишь недавно.

Будучи свободной, в подкасте Call Her Daddy артистка призналась, что в паре она выбирает доминирующую роль, поэтому отношения с мужчинами ее отпугивают.

К теме Не прошло и года: Майли Сайрус покинула певца Коди Симпсона

Исполнительница акцентировала, что впервые начала встречаться именно с девушкой. Однако призналась, что часто выбирала любимых через общественные стереотипы, намекая на избранников мужского пола. Знаменитость отметила, что ей нужно найти уверенного в себе парня, который будет принимать ее самостоятельность и мужество. Похоже, эти суждения, сказанные после разрыва с Коди Симпсоном дают понять, чего не хватало Майли Сайрус в характере музыканта.

Доминирующая роль подходит мне больше, ведь даже в отношениях с мужчинами я преимущественно занимаю как бы более властную позицию,

– поделилась Майли Сайрус.

Кроме того, после расставания с любимым артистка вообще начала задумываться над тем, что дети и брак ее больше не интересуют. "Я больше не думаю о браке и подобных вещах. Я слежу за многими феминистками в интернете, и чувствую себя примерно так же", – рассказала Майли Сайрус.