Лише кілька днів тому попспівачка Майлі Сайрус розійшлась з австралійцем Коді Сімпсоном після 10-місячного роману. Після розриву зірка наважилась зізнатись, що тільки стосунки з жінками для неї наповнені сенсом, адже в парі вона вона обирає домінуючу позицію.

Свою бісексуальність Майлі Сайрус не приховує з підліткового віку. 14-річною вона відверто заявила мамі, що їй подобаються як хлопці, так і дівчата. Проте на серйозні стосунки співачка наважувалась переважно з чоловіками. Менше року вона прожила у шлюбі з актором Ліамом Гемсвортом, а останній роман з Коді Сімпсоном завершився лише нещодавно.

Будучи вільною, у подкасті Call Her Daddy артистка зізналась, що в парі вона обирає домінуючу роль, тому стосунки з чоловіками її відлякують.

До теми Не минуло й року: Майлі Сайрус покинула співака Коді Сімпсона

Виконавиця акцентувала, що вперше почала зустрічатись саме з дівчиною. Проте зізналась, що часто обирала коханих через суспільні стереотипи, натякаючи на обранців чоловічої статі. Знаменитість зауважила, що їй потрібно знайти впевненого у собі хлопця, який буде приймати її самостійність та мужність. Схоже, ці судження, сказані після розриву з Коді Сімпсоном дають зрозуміти, чого не вистачало Майлі Сайрус у характері музиканта.

Домінуюча роль підходить мені більше, адже навіть у стосунках з чоловіками я переважно займаю ніби більш владну позицію,

– поділилась Майлі Сайрус.

Крім того, після розставання з коханим артистка взагалі почала замислюватись над тим, що діти і шлюб її більше не цікавлять. "Я більше не думаю про шлюб і подібні речі. Я стежу за багатьма феміністками в інтернеті, і почуваюся приблизно так само", – розповіла Майлі Сайрус.