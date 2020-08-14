Американська співачка Майлі Сайрус наробила чималого галасу з розлученням із Ліамом Гемсвортом. Восени 2019 року вона почала зустрічатись з Коді Сімпсоном. Однак і цей роман тривав не довго: Майлі Сайрус заявила, що знов самотня.

Як повідомляють інсайдери E! News, ініціатором розриву став 23-річний Коді Сімпсон. Однак що стало причиною для такого рішення, поки не відомо: ані Коді Сімпсон, ані Майлі Сайрус не коментують завершення стосунків.

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У липні 2020 року пара активно демонструвала ідилію та з'являлась на благодійних проєктах. Інсайдери стверджували, що Майлі нарешті почувається щасливою, тому прихильників шокували новини про розрив.

Майлі почувається дуже захищеною поряд з Коді і дійсно довіряє йому. Він добре ставиться до неї і доводить, що вона для нього є найдорожчою людиною, – розповідав інсайдер.

Цікаво, що перед оголошенням про розрив Майлі Сайрус презентувала у мережі новий сингл Midnight Sky. Пісня увійде до сьомого студійного альбому, на який вже так чекають меломани.

Що відомо про роман Майлі Сайрус і Коді Сімпсона

Після резонансного розлучення з актором Ліамом Гемсвортом Майлі Сайрус закрутила роман з дівчиною. Блогерка Кейтлін Картер навіть була знайома з батьками артистки та оселилась в її маєтку в Лос-Анджелесі. Однак вже у жовтні 2019 року пара вирішила розійтись, а Майлі Сайрус почала зустрічатись зі співаком з Австралії Коді Сімпсоном.

Закохані жили у Нешвіллі та Лос-Анджелесі, де мають маєтки. Карантин Коді і Майлі проводили разом, а інсайдери з їхнього близького оточення запевняли: самоізоляція аж ніяк не шкодить їхнім стосункам, адже вони нерозлучні.

Коді та Майлі весь цей час проводять карантин разом і дуже щасливі. Вони обидвоє полюбляють робити прості речі, такі як гуляти в парку, переглядати фільми чи готувати їжу разом, – розповідав інсайдер.

У західних ЗМІ припускали, що нарешті Майлі Сайрус знайшла людину, з якою проведе все життя. Сам Коді Сімпсон нещодавно заявляв, що про весілля ще не задумується, адже йому всього 23, а його коханій – 27. Однак творчий тандем допоміг обидвом написати нові пісні та покращити свій імідж.