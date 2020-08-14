Американская певица Майли Сайрус наделала немалого шума разводом с Лиамом Хемсвортом. Осенью 2019 года она начала встречаться с Коди Симпсоном. Однако и этот роман длился недолго: Майли Сайрус заявила, что вновь одинока.

Как сообщают инсайдеры E! News, инициатором разрыва стал 23-летний Коди Симпсон. Однако что стало причиной для такого решения, пока неизвестно: ни Коди Симпсон, ни Майли Сайрус не комментируют завершение отношений.

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В июле 2020 года пара активно демонстрировала идиллию и появлялась на благотворительных проектах. Инсайдеры утверждали, что Майли наконец-то чувствует себя счастливой, поэтому поклонников шокировали новости о разрыве.

Майли чувствует себя очень защищенной рядом с Коди и действительно доверяет ему. Он хорошо относится к ней и доказывает, что она для него является самым дорогим человеком,

– рассказывал инсайдер.

Интересно, что перед объявлением о разрыве Майли Сайрус презентовала в сети новый сингл Midnight Sky. Песня войдет в седьмой студийный альбом, который уже так ждут меломаны.

Что известно о романе Майли Сайрус и Коди Симпсона

После резонансного развода с актером Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус закрутила роман с девушкой. Блогер Кейтлин Картер даже была знакома с родителями артистки и поселилась в ее имении в Лос-Анджелесе. Однако уже в октябре 2019 года пара решила разойтись, а Майли Сайрус начала встречаться с певцом из Австралии Коди Симпсоном.

Влюбленные жили в Нэшвилле и Лос-Анджелесе, где у них дома. Карантин Коди и Майли проводили вместе, а инсайдеры из близкого окружения уверяли: самоизоляция отнюдь не вредит их отношениям, ведь они неразлучны.

Коди и Майли все это время проводят карантин вместе и очень счастливы. Они оба любят делать простые вещи, такие как гулять в парке, смотреть фильмы или готовить еду вместе,

– рассказывал инсайдер.

В западных СМИ предполагали, что наконец Майли Сайрус нашла человека, с которым проведет всю жизнь. Сам Коди Симпсон недавно заявлял, что о свадьбе еще не задумывается, ведь ему всего 23, а его возлюбленной – 27. Однако творческий тандем помог обоим написать новые песни и улучшить свой имидж.