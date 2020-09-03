Рік тому одна з найромантичніших пар Голлівуду – Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта – розпалась після 8 місяців шлюбу. Лише зараз Майлі наважилась заговорити про шлюб.

27-річна співачка у нещодавньому подкасті Джо Рогана розповіла, що досвід публічного розлучення для неї був нелегким. Їй було огидно це переживати, оскільки люди не знають всієї правди, але звинувачували у багатьох речах.

До слова Майлі Сайрус натякнула, чому розійшлась з Коді Сімпсоном

"Що насправді було жахливо, так це не те, що я і той, кого я люблю, усвідомили, що ми більше не любимо один одного так, як раніше. Все в порядку, це можна прийняти. Я не можу прийняти, коли тебе звинувачують за скоєне, та й просто всі ці історії", – зізналась зірка.

Вона додала, що її новий роман з блогеркою Кейтлін Картер та розставання з чоловіком Ліамом стались не одночасно, як це подали в ЗМІ.

Для мене просто дивно, що люди думають, що, якщо вони не бачили якогось періоду часу, який до цього призвів, то його і не було. Наприклад, сьогодні ти була щаслива на килимовій доріжці, а завтра ти цілуєшся зі своєю подругою в Італії. Насправді минуло багато часу між тим, що ви не бачили,

– пояснила Майлі Сайрус.

Після розлучення з Ліамом Гемсвортом дівчина пережила 2 романи – з Кейтлін Картер та Коді Сімпсоном. З останнім вона порвала стосунки зовсім недавно. Зараз же дівчина не готова до відносин, в той час як колишній чоловік Ліам Гемсворт мав роман з акторкою Медісон Браун і зараз будує нове життя з моделлю Габріеллою Брукс.

"Я думаю, що мені взагалі не потрібні відносини. Зараз у мене поворотний момент життя", – з таємничістю розповіла Майлі.