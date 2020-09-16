Американська хіп-хоп виконавиця Cardi B була одружена з чоловіком Offset 3 роки. В них також є донька. Однак, тепер реперка позивається до суду і вимагає розлучення.

Скандальна американська реперка Cardi B позивається до суду. Вона та її чоловік Offset розлучаються після трьох років подружнього життя. Про це повідомляє видання TMZ.

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Виконавиця подала документи у вівторок, 15 вересня, в Грузії, в них вона вимагає розірвати шлюб. Її чоловік виступає відповідачем.

Згідно з словами видання, реперка також вимагає первинне право відповідальності за їхню дворічну доньку Калчер. Cardi B хоче, щоб чоловік платив аліменти, однак певної суми жінка не назвала.

Жінка пояснила, що зараз вона з колишнім коханим не живуть разом, оскільки "перспектив примирення немає". Видання зазначило, що, скоріш за все, пара готувалась до розриву. В документах пише, що спільне майно вона бажає розділити порівну. Але чоловік повинен оплатити всі судові витрати.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року Offset зробив реперці пропозицію, цього ж року вони й одружилися. В них 10 липня 2018 року народилась дворічна донька Калчер. Цього ж року пара опинилась на межі розриву через ймовірну зраду чоловіка, але через певний час вони зійшлись. На жаль, судове засідання відбудеться дуже близько до дати їхньої третьої річниці весілля.