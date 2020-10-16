Вокруг семьи рэперов Cardi B и Offset происходит настоящая драма. Месяц назад после трех лет совместной жизни рэперка подала на развод, а несколько дней назад снова засветилась с ним за поцелуями. Теперь женщина подтвердила, что они снова вместе несмотря на бракоразводный процесс.

28-летняя рэперша, которая 11 октября праздновала свой день рождения, пригласила на праздник и своего мужа Offset. Пара открыто много целовалась и обнималась среди приглашенных, а в сети мужчина оставил трогательное поздравление, где поздравил любимую.

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Поклонники не понимали, что происходит между парой, ведь еще 15 сентября Cardi подала на развод и требовала первичного права ответственности за их общую дочь Калечер. Также реперка требовала, чтобы отец ребенка выплачивал алименты. Пара в последнее время не жила вместе и "перспектив примирения" у них не было. Многие фанаты были убеждены, что пара разошлась из-за измены рэпера, ведь однажды это почти произошло после года их брака. Однако Cardi B поспешила заявить, что все произошло из-за постоянных споров и конфликтов.

Впрочем, 13 октября Cardi B вышла в прямой эфир в инстаграме, где рассказала, что происходит между ней и Offset. Об этом сообщает EOnline. По ее словам, они действительно воссоединились, но не ради пиара, а просто потому, что им хорошо вместе.

"Нет, я просто сумасшедшая с*ка. Трудно не поговорить со своим лучшим другом. Очень сложно этого не делать. И действительно трудно быть без чл*на", – резко прокомментировала певица.

Но несмотря на примирение, бракоразводный процесс длится. "Они все еще технически разделены, но они все еще время от времени встречаются и пытаются как можно лучше воспитывать общую дочь", – сообщил инсайдер изданию Us Weekly.